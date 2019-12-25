О чем мечтают россияне: предновогодний опрос

По результатам проведенного телефонного исследования ВЦИОМ большинство россиян мечтают о здоровье для себя и своих близких и об улучшении жилищных условий – ответили по 10% опрошенных.

«8% мечтает о путешествиях, 7% - о том, чтобы вырастить детей и внуков и успехе в их жизни», - говорится в документе опроса.

Помимо этого, 6% опрошенных хотят для себя материального благополучия, 5% желают переехать к морю, а 4% заявили, что мечтают о том, чтобы не было войны.

Отмечается, что 75% всех участников опроса считают, что мечта должна быть осуществимой и иметь четкие планы и сроки, однако каждый десятый убежден, что мечта должна быть несбыточной, 13% высказались, что лучше совсем не мечтать.

Воплотить свои заветные мечты в жизнь смогли 89% россиян.

Всего в опросе ВЦИОМа приняли участие около 1 600 человек в возрасте от 18 лет.