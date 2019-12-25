Ажиотажный спрос: билеты на двухэтажный поезд в Крым раскупили за считанные дни

Сейчас к Крымскому мосту уже едет второй состав - из Москвы. Накануне, 24 декабря, он отправился с Казанского вокзала и завтра утром должен прибыть в Симферополь.

Спрос на этот рейс наблюдался ажиотажный. В считанные дни на двухэтажный поезд была раскуплена почти тысяча билетов. Один из них приобрел корреспондент «Звезды».

Двухэтажная «Таврия» состоит из 1 СВ-вагона и 15 купе. В общей сложности поезд способен перевозить 800 пассажиров.

Всего ему предстоит пройти около двух тысяч километров - это 33 часа пути.