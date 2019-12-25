Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
По предварительной информации, на борту находились 29 человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жесткую посадку в селе Байкит Эвенкийского района Красноярского края. Информацию о ЧП «Звезде» подтвердили в ГУ МЧС по региону.
По информации «360», воздушное судно опрокинулось на бок. На борту находились 29 человек.
«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», - передает издание.