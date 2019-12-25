«Эпохальное, историческое событие»: Аксенов прокомментировал запуск ж/д движения по Крымскому мосту
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту эпохальным событием. Вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым они сели в Симферополе в первый поезд, прошедший по Крымскому мосту.
«Это событие эпохальное. И сегодня крымчане встречают поезд с хорошим настроением. Вокзал ожил. Для нас, без преувеличения, это историческое событие», - сказал Аксенов РИА Новости.
Глава Крыма сказал, что президент и строители «исполнили мечту крымчан», и поблагодарил всех, кто выполнял работы.
«Это суперсложное сооружение на самом деле. Есть, чем гордиться», - добавил он.
Поезд «Таврия», который отправился из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, прибыл на Симферопольский вокзал и в скором времени достигнет конечной точки маршрута. На севастопольский перрон пассажиры выйдут в 9.25 по московскому времени.