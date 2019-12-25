Чувашия оказалась в плену ледяного дождя

В результате трехдневных ледяных дождей и ночных заморозков в столице Чувашской Республики был введен режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города Чебоксары.

© ТРК "Звезда"

Отмечается, что из-за непогоды общественный транспорт ходит с перебоями. В нескольких районах города под тяжестью сосулек оборвало троллейбусные линии.

© ТРК "Звезда"

Директорам школ по распоряжению главы администрации Алексея Ладыкова было рекомендовано организовать учебный процесс дистанционно.

«Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов - на усмотрение родителей», - написал он на странице в Instagram.

Все образовательные учреждения и педагогический коллектив будут работать в штатном режиме, отметил Ладыков.

Он подчеркнул, что в случае, если принято решение отправить ребенка в школу, необходимо организовать его сопровождение.