Чувашия оказалась в плену ледяного дождя
В результате трехдневных ледяных дождей и ночных заморозков в столице Чувашской Республики был введен режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города Чебоксары.
Отмечается, что из-за непогоды общественный транспорт ходит с перебоями. В нескольких районах города под тяжестью сосулек оборвало троллейбусные линии.
Директорам школ по распоряжению главы администрации Алексея Ладыкова было рекомендовано организовать учебный процесс дистанционно.
«Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов - на усмотрение родителей», - написал он на странице в Instagram.
Все образовательные учреждения и педагогический коллектив будут работать в штатном режиме, отметил Ладыков.
Он подчеркнул, что в случае, если принято решение отправить ребенка в школу, необходимо организовать его сопровождение.