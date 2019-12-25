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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Ирина Егорова
08:37 25.12.2019
По мнению главы Счетной палаты, идея создать резервные фонды сыграла ключевую роль в экономической безопасности.
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Решение Владимира Путина по созданию резервного фонда спасло российскую экономику, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. Оно было принято десять лет назад, когда российский лидер занимал пост премьер-министра.

«Он единственный поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года», - сказал глава Счетной палаты РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что фонд был продуман другими людьми, это «его заслуга», потому что тот был создан благодаря «его политической воле». Кудрин отметил, что фонды сыграли «решающую роль в спасении экономики, социальных расходов».

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис», - отметил Кудрин.

В 2008 году правительство приняло решение разделить Стабилизационный фонд на Резервный и Фонд национального благосостояния. Они «поддержали» экономику и позволили полностью выполнить все обязательства бюджета.

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