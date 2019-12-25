«Таврия» в Крыму: первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Симферополь
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург-Симферополь, который проехал по Крымскому мосту, прибудет в конечную точку маршрута, в Севастополь, в 9.25.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Стоянка в Симферополе продлится 15 минут, после чего поезд отправится в конечную точку маршрута - Севастополь.
Крым приветствует пассажиров торжественно: с цветами и песнями. Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.
Поезд Санкт-Петербург-Севастополь отправился с Московского вокзала 23 декабря.
Сегодня ночью «Таврия» прошла по Крымскому мосту, и специально замедлила ход, чтобы пассажиры смогли насладиться красотой ночного сооружения.