«Таврия» в Крыму: первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя. Стоянка в Симферополе продлится 15 минут, после чего поезд отправится в конечную точку маршрута - Севастополь.

Крым приветствует пассажиров торжественно: с цветами и песнями. Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Поезд Санкт-Петербург-Севастополь отправился с Московского вокзала 23 декабря.

Сегодня ночью «Таврия» прошла по Крымскому мосту, и специально замедлила ход, чтобы пассажиры смогли насладиться красотой ночного сооружения.