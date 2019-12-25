Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией 24 декабря.

«Формат заседания полностью закрытый», - сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, встреча длилась в течение часа.

Хоть и стороны уже заключили новый договор на пять лет - с 2020-го по 2024 год, «Нафтогаз» надеется подписать все соглашения по транзиту до 29 декабря, чтобы поставки топлива не прекратились с 1 января 2020 года. Для окончательного согласования договоров по транзиту российского газа через Украину представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся в четверг, 26 декабря.