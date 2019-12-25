В Госдуме предложили ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Инициатива предполагает, что выплаты будут привязаны к среднему размеру пенсии в регионе.
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать «новогодний капитал», который позволит одиноким пенсионерам провести праздники без серьезных потерь для бюджета.
С такой инициативой он обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», - передает RT, ссылаясь на текст обращения.
Отмечается, что выплаты необходимо привязать к среднему размеру пенсии российских регионов.