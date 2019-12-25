В Приморье автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

В Уссурийске водитель пассажирского автобуса на пешеходном переходе сбил семилетнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

«7-летний пешеход получил тяжелые травмы. Медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось», - говорится на сайте регионального УМВД России.

Уточняется, что после смертельного наезда на ребенка произошло столкновение транспортного средства с двумя легковыми автомобилями.

© Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В результате аварии еще одним пострадавшим оказалась 10-летняя девочка, которая находилась в салоне автобуса - врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Сообщается, что виновником трагедии оказался 60-летний мужчина, стаж вождения которого составляет 27 лет.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом - ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».