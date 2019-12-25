«Мировой праздник»: актер Алексей Огурцов о поездке через Крымский мост на поезде

Заслуженный артист России Алексей Огурцов оказался в числе первых пассажиров поезда «Таврия», следующего по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь через Крымский мост. О своих впечатлениях от поездки он рассказал корреспонденту «Звезды».

«Я горд за вас, горд за вашу команду «Звезды», что мы здесь, мы попали в исторический факт», - сказал актер.

Также он подчеркнул, что рад тому, что была возможность лично пообщаться со строителями Крымского моста, которые объяснили в чем особенности его постройки.

«Это мировой праздник!» - заключил Огурцов.

Накануне актер говорил, что для него стать пассажиром первого поезда, который открывает железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, было очень важно и почетно.