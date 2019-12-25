Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вокалист ансамбля им. Александрова прилетел с гастролей в Ростов, чтобы поехать на поезде в Крым

Ирина Егорова
06:50 25.12.2019
Возвращаясь с гастролей артист специально полетел не сразу в Крым, а в Ростов-на-Дону, чтобы приехать домой на поезде по Крымскому мосту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Артист ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Сергей Колесников прилетел с гастролей из Китая. Только не в родной Крым, а в Ростов-на-Дону - специально, чтобы проехать на поезде по Крымскому мосту. Раньше вокалист уже пересекал Керченский пролив по новой магистрали, только на машине.

«Когда открыли движение по мосту для транспорта, я в первый день специально прилетел в Краснодар, чтобы проехать через мост», - рассказывает вокалист «Звезде».

Он поделился, что также купил билеты на первый поезд маме, жене и сыну. Они подсядут к нему в вагон за одну станцию до Севастополя, в Бахчисарае.

«Чтобы тоже прокатились», - объясняет он.

Колесников рассказал, что раньше работал в ансамбле Черноморского флота и выразил надежду, что его бывшие коллеги будут встречать состав в Севастополе.

Первый пассажирский поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга в Севастополь, уже проехал, замедлив ход, под железнодорожной аркой Крымского моста. 

Первые пассажиры из Москвы тоже в пути. Для одной из них такое путешествие было мечтой. Женщина купила себе билеты на день рождения туда и обратно, только чтобы проехаться по Керченскому мосту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.12.2019, 21:11
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Дата25.12.2019, 02:30
«Все задачи выполнены»: Бувальцев подвел итоги боевой подготовки ВС РФ в 2019 году
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.12.2019, 16:10
Испытания МБР «Сармат» завершатся в 2021 году
Дата24.12.2019, 16:05
Путин: у РФ достаточно архивов, которые не дадут исказить память о сражавшихся в Войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:00 В стране и мире
Видео
«Мировой праздник»: актер Алексей Огурцов о поездке через Крымский мост на поезде
06:50 В стране и мире
Видео
Вокалист ансамбля им. Александрова прилетел с гастролей в Ростов, чтобы поехать на поезде в Крым
06:35 В стране и мире
Видео
«Город-призрак»: в сирийском Алеппо возросло число обстрелов
06:20 Армия
Видео
Боевые стрельбы гранатометчиков прошли под Калининградом
06:19 В стране и мире
Сensored: ролик с зашифрованными самими яркими новостями 2019 года опубликовал RT
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Сволочь и антисемитская свинья»: Путин резко высказался об экс-после Польши в Германии
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Выпить и не навредить: нарколог назвал самый безопасный алкоголь
Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.