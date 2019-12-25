Вокалист ансамбля им. Александрова прилетел с гастролей в Ростов, чтобы поехать на поезде в Крым

Артист ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова Сергей Колесников прилетел с гастролей из Китая. Только не в родной Крым, а в Ростов-на-Дону - специально, чтобы проехать на поезде по Крымскому мосту. Раньше вокалист уже пересекал Керченский пролив по новой магистрали, только на машине.

«Когда открыли движение по мосту для транспорта, я в первый день специально прилетел в Краснодар, чтобы проехать через мост», - рассказывает вокалист «Звезде».

Он поделился, что также купил билеты на первый поезд маме, жене и сыну. Они подсядут к нему в вагон за одну станцию до Севастополя, в Бахчисарае.

«Чтобы тоже прокатились», - объясняет он.

Колесников рассказал, что раньше работал в ансамбле Черноморского флота и выразил надежду, что его бывшие коллеги будут встречать состав в Севастополе.

Первый пассажирский поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга в Севастополь, уже проехал, замедлив ход, под железнодорожной аркой Крымского моста.

Первые пассажиры из Москвы тоже в пути. Для одной из них такое путешествие было мечтой. Женщина купила себе билеты на день рождения туда и обратно, только чтобы проехаться по Керченскому мосту.