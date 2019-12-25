«Город-призрак»: в сирийском Алеппо возросло число обстрелов
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в Сирии.
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Российский Центр по примирению сторон заявил, что за последние сутки в сирийском Алеппо вдвое увеличилось количество обстрелов.
В крупнейшем городе страны незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.
Алеппо буквально похож на «город-призрак», где среди жилых кварталов скрываются десятки террористов.
Уточняется, что окраины города боевики обстреливают из минометов. На некоторых улицах не осталось ни одного целого дома. Боевые действия в округе по-прежнему продолжаются.