Первый пассажирский под аркой: проезд поезда по Крымскому мосту с коптера

Первый поезд с пассажирами прошел под железнодорожной аркой Крымского моста. Проезд состава Санкт-Петербург - Севастополь по новой железнодорожной магистрали запечатлели на видео, в том числе и с высоты птичьего полета.

© ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует впечатляющие кадры, предоставленные инфоцентром «Крымский мост». Во время движения по грандиозному сооружению поезд «Таврия» замедлил ход.

© ТРК "Звезда"

Двухэтажный пассажирский поезд №7 отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в понедельник, 23 декабря. Движение по 18-километровому Крымскому мосту заняло примерно полчаса. В Севастополь он прибудет в среду в 09.25 по московскому времени.

Вечером во вторник, 24 декабря, в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд, который прибудет в столицу Крыма через 33 часа.