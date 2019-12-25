В России вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Она унесла жизни 92 человек. В тот день самолет потерпел крушение над Черным морем почти сразу после взлета. На борту находилась съемочная группа «Звезды» - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский.

Среди пассажиров были журналисты и других федеральных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда Елизавета Глинка. Все они направлялись в Сирию для того, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.