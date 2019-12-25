Путевка на большую сцену: как конкурсанты «Новой Звезды» борются за победу

31 декабря зрителей «Звезды» ждет настоящий музыкальный марафон. Лучшие музыкальные группы и вокалисты со всей России - финалисты конкурса «Новая Звезда» -исполнят и всем известные хиты, и совершенно новые песни.

А пока артисты готовятся к финальному концерту. За кулисами конкурсантов поддерживают коллеги. Одни уже выступили, другим же испытание сценой только предстоит. Несмотря на то, что конкурс вокальный, многое зависит и от артистизма участников.

В тонусе певцов держат члены жюри, которые, оценивают участников «лучами звезд». Погасший свет значит, что конкурсант недоработал.

«Новая Звезда» - один из самых масштабных музыкальных конкурсов в стране. Всего участников 85. Они приехали из всех регионов, и для всех - это путевка на большую сцену.