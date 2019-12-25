«Мир! Дружба! Дизайн!»: история промышленного дизайна или как в СССР удачно диверсифицировали ОПК

Выставка «Мир! Дружба! Дизайн! История российского промышленного дизайна», посвященная развитию промышленного дизайна в России в 1950-2020-х годах, открылась на площадке Московского музея дизайна в Западном крыле Новой Третьяковки.

Экспозиция, в которой представлено более 300 объектов дизайна, состоит из 12 разделов: авиация и космонавтика, автомобили, вело- и мототехника, водный транспорт, тяжелая техника, инструменты и оборудование, медицинское оборудование, радиоэлектроника, оптика, спорт, предметы быта.

Легенды советского мотопрома: миниатюрный «Вятка», проверенный почти столетием «Иж» и любимец для дальней езды - «Планета-Спорт 350». Все эти раритеты объединяет одно - производитель. Не концерн, заточенный под создание мотоциклов, а завод, основная цель которого была - обеспечить оборону страны.

«Задача диверсификации оборонно-промышленного комплекса - выпуск гражданской продукции на высокотехнологичной базе. Она может быть решена посредством более плотной работы с дизайнерскими решениями. И сохранением тех традиций, которые могут быть накоплены нашей промышленностью», - считает управляющий по стратегическому маркетингу генерального спонсора выставки Промсвязьбанка Андрей Бархота.

Можно сказать, это преемственность поколений славных традиций диверсификации. Рядом со стальными мэтрами - новый «Иж» от концерна Калашников холдинга «Ростех». Как это сейчас модно, электромотоцикл. Выставка «Мир! Дружба! Дизайн!» - как раз об этом. Что советские традиции очень полезно вспомнить сейчас, а еще полезнее - их воплотить в жизнь. Предприятия ВПК тогда могли успешно конкурировать с мировыми брендами.

«Завод "Октава" находится в Туле - это часть большой госкорпорации сейчас. Эти микрофоны были произведены на том же заводе, на котором были произведены микрофоны для шпионажа, например, или для авиации. И там такие изящные микрофоны производились, в том числе с которыми выступали советские актеры и музыканты», - рассказала директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

А кроме этого - портативный телевизор, компьютер - это все 70-80-е годы. Настоящие хозяева в доме - телевизор «Горизонт» и холодильник «Зил». В их качестве не сомневались тысячи советских граждан. Но многое из выставленного так и осталось на уровне концепта. 82-летний инженер Альберт Смирнов рассматривает поделку, можно сказать, своей юности. В 1968 году на Красногорском заводе ему поручили сделать видеокамеру для съемок на Луне на базе уже готового варианта, но молодой инженер вышел за рамки проекта.

«Я сделал пленку-переворот, в петлю. На одну ось кассеты посадил. Сматывающую и наматывающую. И она получилась вот такой: компактной, удобной. Космонавтам очень понравилось», - поделился Альберт Смирнов.

Хоть космонавты и одобрили, но лунную программу свернули, потому киноаппарат так и остался среди музейных экспонатов. Выставка нацелена еще и на то, чтобы перспективные концепты - не оставались на бумаге либо в головах талантливых промышленных инженеров, а доходили до гражданского потребителя.

Некоторые современные концепты могут воплотиться в жизнь в будущем. Например, электромобиль от «Лада» - дипломная работа выпускника академии Штиглица, или автомобили для людей с ограниченными возможностями. Они, по сути, ничем не отличается от современных смарткаров, только водитель такого может въехать в него прямо на инвалидной коляске.

Всего больше 300 экспонатов: история российского промышленного дизайна с 50-х годов прошлого века до современности. Макеты самолетов, снегоходы, радиоаппаратура, фото и кинотехника, бытовые приборы и игрушки - в общем, отличная возможность убедиться, что советской и российской промышленность было и есть, что предложить потребителю.