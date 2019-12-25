Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Некоторые смартфоны превышают безопасный для здоровья уровень электромагнитного излучения. В этот перечень входят гаджеты ведущих компаний. Издание Gizchina утверждает, что модели iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10 могут плохо влиять на здоровье своих владельцев.

Так, по данным экспертов, излучение iPhone 8 превышает безопасный уровень в пять раз, а Samsung Galaxy S8 – в три.

Юристы считают, что производители должны покрыть расходы на лечение пострадавших от излучения. Однако Федеральная комиссия связи США уверена: проведенные тесты свидетельствуют о полной безопасности гаджетов.