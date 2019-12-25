«Исполнила мечту»: пассажир первого поезда Москва - Симферополь рассказала о поездке
Поезд отправился с вокзала поздним вечером, 24 декабря, и прибудет в точку назначения чуть более чем через сутки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Один из первых пассажиров поезда из Москвы в Крым Лилия Лотыпова поделилась эмоциями перед поездкой.
«Я очень хотела (проехать – прим.ред.) именно на первом поезде по Керченскому мосту», - призналась она.
Недавно у женщины был день рождения. Давнюю мечту именинницы исполнил ее сын, который подарил матери заветные билеты.
«Я еду туда и обратно на этом же поезде, только чтобы проехаться по мосту, именно на первом поезде», - подчеркнула собеседница «Звезды».
Поздним вечером, 24 декабря, состав отправился с Казанского вокзала. В общей сложности поезд пройдет путь длиной более двух тысяч километров за 33 часа и остановится в Симферополе.