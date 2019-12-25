«Исполнила мечту»: пассажир первого поезда Москва - Симферополь рассказала о поездке

Один из первых пассажиров поезда из Москвы в Крым Лилия Лотыпова поделилась эмоциями перед поездкой.

«Я очень хотела (проехать – прим.ред.) именно на первом поезде по Керченскому мосту», - призналась она.

Недавно у женщины был день рождения. Давнюю мечту именинницы исполнил ее сын, который подарил матери заветные билеты.

«Я еду туда и обратно на этом же поезде, только чтобы проехаться по мосту, именно на первом поезде», - подчеркнула собеседница «Звезды».

Поздним вечером, 24 декабря, состав отправился с Казанского вокзала. В общей сложности поезд пройдет путь длиной более двух тысяч километров за 33 часа и остановится в Симферополе.