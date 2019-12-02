В Забайкалье устроили мемориал в память о погибших в ДТП с автобусом

В Сретенском районе Забайкалья в память о погибших в ДТП, в котором перевернулся автобус, устроили стихийный мемориал. Местные жители и все неравнодушные люди несут цветы и свечи к установленному на вокзале фонтану.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, что рядом с табличкой «Светлая память» горожане установили множество свечей. Здесь же, рядом, они возлагают цветы.

Напомним, автобус, следовавший в Сретенск из Читы, упал с моста в реку 1 декабря. По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Из-за этого он вывернул в сторону и упал на бок.

В ДТП погибли 19 человек, среди которых 2 ребенка; в лечебные учреждения поступили 15 пострадавших, в Сретенскую ЦРБ обратились трое пострадавших.