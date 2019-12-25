Медведев поручил силовикам разобраться с продажей снюса

Дмитрий Медведев поручил МВД и Роспотребнадзору пресечь незаконное розничную и оптовую торговлю жевательной и сосательной никотиносодержащей продукции.

Речь идет о смесях, продающихся под видом конфет и пастилок, которые содержат большую концентрацию никотина. В них нет табака, потому их легко могут купить даже школьники.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в Интернете», - написал Медведев на свой странице во «ВКонтакте».

По словам Медведева, зачастую концентрация никотина в них больше, чем в обычной сигарете. В одной порции товаров содержится такая доза, которая может вызвать у ребенка острое отравление. Причем, достать некурительные смеси свободно можно даже в Интернете.

В Роспортебнадзоре уже заявили, что планируют начать проверки в ближайшее время, чтобы продажа такой продукции была незамедлительно прекращена.

В понедельник, 23 декабря, Совфед одобрил постановление с просьбой к правительству запретить продажу никотиносодержащих изделий.