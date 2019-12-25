«Это робот упал»: как родители в Донбассе превращают обстрелы ВСУ в игру, чтобы не пугать детей

В Донбассе родители придумывают для своих детей прибаутки, чтобы те не боялись обстрелов ВСУ. Об этом в эфире «Звезды» рассказала военный корреспондент ИА «EADaily» Кристина Мельникова.

«Дом моей знакомой находится на расстоянии 200-300 метров от позиций ВСУ. У нее уже во время войны родился маленький сын, сейчас ему около двух лет. И когда начинаются обстрелы, она рассказывает ему, что это роботы, потому что он любит очень мультики про роботов. Если стреляют из стрелкового оружия, она рассказывает, что это роботы в огороде собак гоняют. Если это какой-то "прилет", то она говорит: "Это робот упал"», - поделилась Мельникова.

Журналист сравнила ситуацию со сценарием фильма «Жизнь прекрасна» о немецком концлагере, где отец превращал все для сына в игру, приз в которой настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателям.