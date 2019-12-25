Мантуров оценил возможность отказа Apple от российского рынка

Уход Apple с российского рынка из-за закона о предустановке российского ПО маловероятен. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, это было бы невыгодно самому американскому производителю. Дело в том, что в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов. И отнюдь не все выбирают «яблочный» бренд.

«Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители - и они, кстати, доминируют», - рассказал Мантуров в интервью «Известиям».

При этом глава Минпромторга усомнился в том, что после вступления закона в силу гаджеты в стране подорожают. Он заверил, что потребитель никак не пострадает от изменений.