Названы регионы России с максимально высокими зарплатами

Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва стали регионами-лидерами по максимальному уровню зарплат.

Доля высокооплачиваемых работников, тех, кто получает 100 тысяч рублей, на Чукотке составляет 32%. В Ямало-Ненецком автономном округе, который был чемпионом год назад, цифра чуть ниже – 31,7%. В Москве – 27,4%, в 2018 году столица занимала пятое место.

На четвертой и пятой строчке расположились Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В этих регионах высокую зарплату получают около 25% процентов населения.

В топ-10 также входят Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Санкт-Петербург.

Исследование провели РИА Новости. Специалисты утверждают, что высокие зарплаты в северных регионах связаны с так называемыми северными надбавками.

Более чем в половине российских регионов, то есть в 44 субъектах, доля высокооплачиваемых работников составляет 2,5%.

В конце списка находятся Кабардино-Балкария, Калмыкия, Псковская и Ивановская области, Мордовия, Орловская область и Дагестан.

Исследование показало, что зарплату в 100 тысяч рублей в месяц получает каждый 11-й российский работник. Уровень социального расслоения в стране находится на среднем по мировым меркам уровне.