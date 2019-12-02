Люди упали на ограждение с высокого аттракциона в Таиланде: видео

В парке развлечений в Таиланде произошел серьезный инцидент – несколько посетителей упали с высокого аттракциона из-за открывшихся креплений.

Массивная конструкция совершала привычные обороты по кругу, и в один из моментов крепления крайних сидений не выдержали и открылись. Люди упали с высоты, угодив в ограждающие перила, а некоторые их даже перелетели.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавшими оказались по меньшей мере шесть человек.