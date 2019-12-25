Врач назвала главные ошибки при лечении насморка

Насморк может привести к серьезным осложнением, если не лечить его правильно. Об этом предупредила заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина. Ее рекомендации приводит сайт Минздрава Подмосковья.

Врач пояснила: при остром рините очень важен постельный режим. Если соблюдать его по каким-то причинам невозможно, нужно часто проветривать и увлажнять помещение. Так, будет создан барьер для размножения бактерий.

Кроме того, больным не следует использовать общественный транспорт. Специалист также советует промывать нос солевыми растворами.

Не стоит злоупотреблять сосудосужающими спреями, а также лечить недуг народными рецептами. В случае осложнений необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Лукина.