«Таврия» в Крыму: первый поезд с пассажирами прошел по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд, который отправился в понедельник, 23 декабря, по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, прошел по Крымскому мосту.

Железнодорожное движение по грандиозному сооружению, соединившему Крым с материковой Россией, открыл накануне президент России Владимир Путин.

Состав под номером 7/8 преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут.

Поезд «Таврия» с вагонами купе и плацкарт отправился в путь с Московского вокзала Петербурга, преодолев 2741 километр за 43,5 часа он прибудет в Севастополь 25 декабря в 09.25 по московскому времени.

Тем временем в Симферополь начал свой путь первый пассажирский состав из Москвы. В общей сложности поезд пройдет путь длиной более двух тысяч километров за 33 часа.