С дебютом!: видео проезда поезда по Крымскому мосту глазами машиниста

За путешествием из Санкт-Петербурга в Севастополь первого поезда «Таврия» с волнением следили все россияне, испытывающие чувство гордости за свою страну. Не меньше волновались и машинисты состава, которым выпала честь впервые провести машину по железнодорожной части Крымского моста.

«Звезда» публикует кадры, как выглядел этот торжественный момент из кабины, откуда осуществлялось управление. Когда состав поравнялся с изящной аркой моста, подсвеченной иллюминацией, машинисты дали несколько гудков.

Прибыв утром 25 декабря в Севастополь, поезд в 15.55 уже выехал в обратном направлении в Санкт-Петербург. На нем отправились в путь 367 пассажиров. В Симферополе на поезд сели еще 217 человек, на других станциях Крыма добавились другие 86 пассажиров. Всего было продано 670 билетов.