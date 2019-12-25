Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»

Владимир Путин во время ежегодной встречи с представителями бизнеса предложил предпринимателям поговорить откровенно в неформальной обстановке.

Он обратил внимание, что мероприятие стартовало в «царских интерьерах».

«Давайте мы сделаем так, как делаем обычно: я предоставлю вам слово, вы выскажетесь в такой помпезно-официальной обстановке», - начал российский лидер.

После чего, по предложению президента, бизнесмены перейдут в зал, где текущую экономическую ситуацию и итоги уходящего года можно будет обсудить без СМИ и камер. Путин отметил, что неофициальная обстановка «всегда расслабляет и дает возможность говорить откровенно».