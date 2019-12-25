Владимир Путин вышел на каток на Красной площади
Глава государства традиционно вышел на лед под 11 номером.
© Видео: Дмитрий Смирнов, Twitter
Президент России Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который проходит на катке на Красной площади.
Глава государства традиционно вышел на лед под 11 номером. Видео опубликовал корреспондент Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Вместе российским президентом в команде играет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также легенды отечественного хоккея. Соперниками команды Путина станут, в частности, тульский губернатор Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.