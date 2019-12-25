МИД РФ: генсек ООН закрывает глаза на невыдачу виз США российским сотрудникам

Невыдача российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке американских виз происходит при полном попустительстве генсека организации Антониу Гутерриша. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который размещен на сайте ведомства в связи с проблемами с получением виз российскими офицерами военно-штабного комитета СБ ООН.

«Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением Генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения Секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы. Срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год», - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИДа рассказала, что зачастую происходят вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически вынуждая их завершить контракт и вернуться в Россию.

Мария Захарова отметила, что данная ситуация складывается при явном попустительстве со стороны Генсека ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН.