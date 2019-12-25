Московское метро удвоится к 2027 году

Сергей Собянин утвердил план по удвоению московского метро до 2027 года. Об этом заявил его заместитель Марат Хуснуллин.

«У нас расписано по датам строительство новых станций и линий на первом этапе до 2023 года», - отметил он.

Хуснуллин добавил, что второй этап рассчитан до 2025 года, а третий – до 2027.

Кроме того, как передает слова заместителя Собянина сайт «Комсомольской правды», в столице планируется проложить 320 километров новых дорожных маршрутов.