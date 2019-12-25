Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений в зонах соприкосновения с РФ

Россия предлагала Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от проведения военных учений в районах соприкосновения с территорией РФ и стран альянса.

Как сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко газете «Коммерсант», под данными районами подразумеваются прежде всего Балтийский и Черноморский регионы. Однако НАТО на данное предложение «просто никак не отреагировало».

«Для нас это совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации», - подчеркнул дипломат.

По словам Грушко, у России есть информация о том, что альянс пытается переосмыслить свои отношения с Россией, однако конкретных шагов к этому пока не делается. В данной ситуации дипломат образно сравнил страны-члены альянса с охотником, который поймал за хвост слона: отпустить его жалко, но в то же время что с ним делать - непонятно.

«Многие признают очевидную вещь: надежную безопасность можно обеспечить только с Россией, а не без нее и тем более против», - подытожил специалист.

Если НАТО будет и дальше продолжать свою антироссийскую политику, считают в МИДе, то это лишь усугубит кризис организации.