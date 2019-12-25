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Дамаск украсили праздничной иллюминацией к Новому году: кадры из Сирии

Валентина Пескова
21:20 25.12.2019
Житель города снял видео, проехав по столице страны на машине под аккомпанемент русской песни «Смуглянка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Столица Сирии готова к встрече Нового года. Город украсили праздничными гирляндами и поставили елки из иллюминации. В распоряжении «Звезды» оказались уникальные кадры, которыми поделился местный житель.

Мужчина проехал на своем автомобиле по праздничному городу в день католического Рождества, который отмечается сегодня, и запечатлел на камеру видеорегистратора всю его красоту. При этом в машине в момент записи звучит популярная русская песня военных лет «Смуглянка», которая придает торжественности происходящему.

По данным на октябрь текущего года, население пригорода Дамаска возросло в четыре раза. Туда приезжают не только люди, жившие здесь ранее, но и тысячи человек из Идлибской зоны деэскалации. И все это - благодаря присутствию российских военных.

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