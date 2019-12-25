Дамаск украсили праздничной иллюминацией к Новому году: кадры из Сирии

Столица Сирии готова к встрече Нового года. Город украсили праздничными гирляндами и поставили елки из иллюминации. В распоряжении «Звезды» оказались уникальные кадры, которыми поделился местный житель.

Мужчина проехал на своем автомобиле по праздничному городу в день католического Рождества, который отмечается сегодня, и запечатлел на камеру видеорегистратора всю его красоту. При этом в машине в момент записи звучит популярная русская песня военных лет «Смуглянка», которая придает торжественности происходящему.

По данным на октябрь текущего года, население пригорода Дамаска возросло в четыре раза. Туда приезжают не только люди, жившие здесь ранее, но и тысячи человек из Идлибской зоны деэскалации. И все это - благодаря присутствию российских военных.