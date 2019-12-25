Путин усомнился, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему

Владимир Путин, говоря о нацпроектах, реализуемых в стране, усомнился, что россияне чувствуют реальные перемены к лучшему. По мнению президента, виной этому системные проблемы.

«Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами», - отметил Путин.

Однако глава государства подчеркнул, что целевые показатели национальных проектов не будут пересматриваться. По мнению президента, нельзя снижать заявленную планку, даже несмотря на сбои или нежелание некоторых чиновников перестраивать свою работу.

Вероятнее всего, считает Путин, некоторые сотрудники госаппарата на местах просто не привыкли работать по-новому, так как раньше такой масштабной практики просто не было.

На встрече с правительством, посвященной подведению итогов года, Владимир Путин также заявил, что главной целью для власти должно быть стремление улучшить качество жизни российских граждан.