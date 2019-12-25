«Это мегакруто»: британский журналист восхитился проездом первого поезда по Крымскому мосту

Британский журналист Грэм Филлипс, снимавший репортаж о проезде первого поезда по только что открывшейся железнодорожной части Крымского моста, пришел в полный восторг от увиденного.

Событие происходило около трех часов ночи, когда было довольно прохладно. Однако от предложенной ему корреспондентом «Звезды» теплой шапки британец отказался, заявив, что его «лысую башку» греет совсем другое.

«Что меня согрело, так это сам масштабный момент. То, что мы видели - это просто история века! Что еще надо? Я ради этого готов пожертвовать своей "лысой башкой" и еще много чем, лишь бы здесь присутствовать здесь и это снимать. Это настолько значительно! Это действительно адреналин, это драйв, это прогресс. Я уже столько лет снимаю, но такой радости от увиденного еще не испытывал. Хочется просто плакать от радости, потому что это действительно круто, люди будут ехать в Севастополь, будут отдыхать, будут гулять на просторе. Это мегакруто. И это, на самом деле только старт. Все еще впереди», - эмоционально выразил свое восхищение иностранный коллега.

40-летний британский репортер Грэм Филлипс известен по своим работам в период «евромайдана» на Украине и боевых действий на Донбассе. В 2016 году приказом министра МВД ЛНР № 273 «за весомый личный вклад в своевременном, качественном и объективном освещении событий, происходящих на территории ЛНР» журналист был награжден медалью «За содействие органам внутренних дел».