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Талисман на удачу: как готовятся участники «Новой Звезды» к масштабному концерту

Татьяна Ляшко
20:17 25.12.2019
В последний день года состоится настоящий музыкальный марафон, в конце которого будут названы имена победителей конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРк "Звезда"

«Новая Звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России. Масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определит лучших вокалистов. Все это произойдет в последний день года, 31 декабря, когда зрителей ожидает настоящий музыкальный марафон.

А пока идут ежедневные репетиции. За кулисами конкурса можно увидеть, например, как воронежский джаз-бэнд исполняет музыкальную «коллаборацию» вместе с якутским исполнителем. Однако на сцене - каждый сам за себя.

Михаил Рожин из Республики Саха зашел с козырей. Песня на родном языке да еще и собственного сочинения. В ней любовь к природе соединилась с любовью к девушке. 

«Я представляю девушку, как природу. Как лес, луну. Ветер спокойный», - говорит исполнитель.

А вот Анна Беляева из Пензы выбрала песню на украинском. И если язык народной песни для нее привычный, то украинским она не владеет. Учила специально для конкурса, чтобы покорить жюри.

Талисман на удачу - в виде концертного костюма - взяла с собой и Софи из Дагестана: на сцену она выпорхнула птицей с ярким оперением и песней легендарной Уитни Хьюстон. Но здесь встречают не по одежке.

Поездом дальнего следования Хабаровск - Москва прибыл квартет «Триумф». Дальневосточная четверка предпочитает песни четверки ливерпульской - «Битлз». Правда, на конкурсе они с английского перешли на итальянский. И спели лирическое «Адажио».

В этом году перед конкурсом исполнителей «Новая звезда» проводила конкурс авторов, чьи песни будут звучать на шоу. А некоторые участники - сами себе авторы. По мнению члена жюри, композитора Максима Дунаевского, - это бонус для конкурсанта.

Из отборочных туров в полуфиналы пройдут только 28 участников. На то, чтобы показать, на что они способны, у конкурсантов будет всего несколько минут. Пока играет музыка и горят лучи «Новой звезды».

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