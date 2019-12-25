Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые подразумевают запрет на продажу и поставки электроэнергии, которая импортируется из РФ «по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке».

«Вместе с тем кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины», - говорится на сайте президента страны.

Кроме того, в документе поясняется, что его целью является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на рынке.

Верховная рада Украины поддержала соответствующий законопроект 4 декабря.