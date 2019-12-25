«Моя жизнь поменялась кардинально»: финалистка «Новой Звезды - 2019» о проекте

Финалист Всероссийского музыкального конкурса «Новая Звезда - 2019» Анастасия Голубева рассказала, что после участия в проекте ее жизнь полностью изменилась. В финале девушку отметили продюсер и композитор Игорь Матвиенко и подарил ей обучение в своей академии «М.А.М.А.».

В настоящий момент Голубева успешно прошла курс артиста-вокалиста и во вторник, 24 декабря, выступила на отчетном концерте.

«Моя жизнь поменялась полностью, кардинально, она стала абсолютно новой. Во-первых, это переезд в Москву, во-вторых, это новые люди, новые знакомства, новая работа, учеба. И это очень классно, мне это очень нравится. Я убедилась в том, что это прекрасный конкурс, там работает прекраснейшая команда, с которой мы до сих пор общаемся, держимся на связи», - поделилась Анастасия со «Звездой».

В финале проекта «Новая Звезда-2019» Игорь Матвиенко подарил обучение в своей музыкальной академии «М.А.М.А.» двум участникам конкурса: представительнице Тульской области Анастасии Голубевой и исполнителю KITJAH из Республики Саха (Якутия).

А уже 31 декабря состоится выступление участников нового сезона конкурса «Новая Звезда». Артисты исполнят как известные хиты, так и новые песни, написанные специально для концерта.