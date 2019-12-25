Дети на войне: ожидание Нового года на линии разграничения

С начала конфликта на юго-востоке Украины в населенном пункте Зайцево не прекращаются обстрелы. Поселок разделен на две части: одна контролируется ВСУ, другая - силами ДНР. В Зайцево продолжают оставаться семьи. Сейчас в поселке живут 63 ребенка. Семья из Зайцево рассказала в студии программы «Открытый эфир» о том, как сейчас обстоит дело с обстрелами.

«Стреляют, но с каждым разом все ближе и ближе к Зайцеву», - рассказала жительница поселка.

У нее трое детей, которые, даже несмотря на окружающую обстановку, остаются детьми. В преддверии Нового года они написали письма Деду Морозу о своих желаниях.

Так сделали и другие маленькие жители Зайцево. В рамках программы «Открытый эфир» начал работать проект «анонимный Дед Мороз», который позволит исполнить их новогодние просьбы.

Если вы хотите принять участие в акции, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru.