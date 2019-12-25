BMW отзовет более 19 тысяч машин из-за проблем с детскими креслами

Официальный представитель BMW в России - ООО «БМВ Русланд Трейдинг» - отзывает 19 087 машин марок BMW X6M (серия F86) и BMW X6 (серия F16). Речь идет об автомобилях, которые были реализованы с сентября 2017 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX», - сказано в сообщении Росстандарта.

При сломанной удерживающей скобе, как говорится в заявлении, крепление детского сиденья ISOFIX более не является возможным.

На транспортных средствах, которые подпадают под отзыв, приварят промежуточную вставку к удерживающей скобе ISOFIX. Ремонтные работы будут проведены на бесплатной для владельцев основе.

В конце октября 2019 года официальный представитель немецкой марки уже отзывал 4 144 автомобиля BMW 3-й серии (E46) и 5-й серии (E39). Причиной отзыва тогда послужили неисправности в работе газогенератора подушки безопасности компании Takata.