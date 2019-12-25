Названы кинозвезды с самыми высокими гонорарами

Киану Ривз возглавил список актеров, которые получили за свои роли самые большие гонорары. Первое место Ривзу принесла трилогия «Матрица», за съемки в которой он получил 250 миллионов долларов. Рейтинг кинозвезд, заработавших больше всего за свои работы, составил портал Just Jared.

Второе место у Брюса Уиллиса: его прибыль после выхода фильма «Шестое чувство» составила 120 миллионов долларов. На третьем месте - Том Круз со 100 миллионами долларов за «Войну миров». Точно такая же сумма у Уилла Смита за третью часть «Людей в черном».

Том Круз также расположился и на пятой позиции, на которую он попал благодаря проекту «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (75 миллионов долларов). Шестая, седьмая и восьмая строчки у Роберта Дауни-младшего, получившего также по 75 миллионов долларов за проекты «Мстители: Финал», «Мстители: Война бесконечности» и «Железный человек 3».

Девятая строчка у Сандры Буллок, которую она получила благодаря картине «Гравитация» и гонорару в 70 миллионов долларов. Замыкает десятку опять же Том Круз с 70 миллионами долларов за картину «Миссия невыполнима».