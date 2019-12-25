Путин уволил ряд руководителей МЧС, ФСИН, СК и МВД
Этим же документом он произвел несколько назначений в правоохранительных органах.
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Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей СК, МВД, МЧС и ФСИН. Среди них - пять генералов, в том числе начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко.
Об этом говорится в указе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же документом президент произвел несколько назначений в правоохранительных органах.
В начале ноября глава государства уволил свыше десяти генералов СК, МВД и МЧС. Со своих постов были сняты четыре генерал-майора полиции, которые находились на руководящих постах в Министерстве внутренних дел.