Десятки единиц: чье оружие свозят на полигон во Львове

Оборонный бюджет Штатов предусматривает выплату 300 миллионов долларов Украине на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности. Военный корреспондент и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов рассказал, на что в том числе пойдут эти средства.

«Я так понимаю, эти деньги они, мало того, что дают в кредит, они еще на эти деньги будут им поставлять списанное оружие, по сути дела. Дружественный нам канал "Сварщики" - это так на сленге называют сотрудников Службы внешней разведки - сообщил данные буквально два дня назад, что доставили на Яворовский полигон. Это 1500 автоматов и пулеметов, станковых гранатометов около 1000, 150 единиц ракетных комплексов, минометов 56 штук, снайперских винтовок 200 единиц и беспилотников тоже более 60», - сказал Пегов в студии программы «Открытый эфир».

Он выразил сомнение, что все это оружие доставляется исключительно для тренировки.