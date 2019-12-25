МИД РФ назвал возможные ответные меры на санкции США против «Северного потока - 2»

Одной из возможных ответных мер на санкции США против строительства «Северного потока - 2» может быть расширение списка американцев, которым запрещен въезд в РФ.

Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ограничения на въезд могут ввести против тех американских политиков, которые наиболее активно продвигали решение администрации США о санкциях.

«Эти люди не могут рассчитывать на то, что могут свободно путешествовать по нашей стране. Границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу. Это просто одна из форм», - цитирует «Интерфакс» замглаву МИДа.

Рябков отметил, что Россия не будет спешить с ответными санкциями, поскольку никакой гонки нет, чтобы осуществить что-то к конкретному сроку. Кроме того, он не исключил, что Вашингтон продолжит расширять антироссийские санкции в будущем году. А Москва, в свою очередь, будет реагировать на эти меры «взвешенно и без ущерба для себя».

Как ранее уверенно заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, строительство газопровода «Северный поток - 2» будет завершено в любом случае, несмотря на санкции США.