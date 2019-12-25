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Экс-командир группы специальной разведки Украины рассказал, как ведется подготовка бойцов

Александра Арсентьева
18:05 25.12.2019
Как рассказал бывший командир разведки, ни у одной силовой структуры нет полигона, где можно было бы отрабатывать городские бои.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Украины

Проводившие обучение на Украине инструкторы НАТО были разочарованы банальным воровством и хотели как можно скорее покинуть страну. Об этом рассказал экс-командир группы специальной разведки Украины Александр Мединский.

«Мы прошли сжатое обучение, подготовка велась на трех полигонах, там нас обучали агентурной работе, работе со взрывчатыми веществами, стрелковая подготовка. Потом, когда организовались Силы специальных операций, очень серьезно включились инструкторы НАТО. У нас был создан Бердичевский полигон, недалеко от Киева, на нем подготовку вели "зеленые береты" и другие специальные подразделения США», - заявил в студии «Открытого эфира» Мединский.

По его словам, иностранные инструкторы были разочарованы «банальным воровством», нехваткой самого необходимого, например, для настрела не хватало боеприпасов, постоянно был дефицит.

«Американцы сетовали на то, что, когда они возятся с нашими подразделениями, они теряют свою квалификацию, настолько это все некомпетентно. Многие писали заявления, чтобы покинуть программу», - добавил Мединский.

Как рассказал бывший командир разведки, ни у одной силовой структуры нет полигона, где можно было бы отрабатывать городские бои.

«В какой-то мере национальная гвардия Украины, которая, в принципе, призвана отрабатывать такие боевые действия, она занималась в зоне отчуждения в Припяти. У нас есть эти факты, сталкеры фиксировали эти учения с применением боевых боеприпасов, гранатометов, боевой техники. Конечно, создание такого полигона, я думаю, может принести серьезную угрозу обострения боевых действий в Донбассе, так как это провокация, которая говорит о том, что идет отработка "хорватского сценария", в том числе представители НАТО о военной зачистке Донбасса. С моей точки зрения это, конечно же, недопустимо, так как приведет к серьезным жертвам среди мирного населения. Фактически, это будет геноцид части Украины», - отметил он.

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