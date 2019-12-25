Естественный прирост населения происходит только в 20% регионах РФ

Естественный прирост населения зафиксирован только в 18 из 85 регионов Российской Федерации (около 20%). По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, темпы смертности в РФ снижаются, однако этого мало, чтобы удержать убыль населения.

Снижение рождаемости связано в том числе с демографическими процессами, происходившими в прошлом. За последние десять лет, с 2010 по 2020 годы, число женщин в возрасте 20-29 лет сократилось на 4,5 миллионов, пишет ТАСС.

При этом вице-премьер добавила, что по итогам десяти месяцев 2019 года в России добились снижения показателя младенческой смертности до самого низкого в истории. А общая смертность населения за этот же период снизилась на 1,7%.