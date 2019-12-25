Избитую тетей Аишу из Ингушетии выписали из больницы

Семилетнюю Аишу из Ингушетии, которую избивала родная тетя, выписали из больницы. Из клиники девочку забрала мама.

Сначала сообщалось, что она бросила ребенка, но затем женщина сама вышла на связь. Она рассказала, что дочь после развода отобрали родственники мужа.

После этого девочка неоднократно подвергалась издевательствам и побоям, из-за чего ей пришлось ампутировать часть руки. И вот теперь Аиша наконец-то едет домой.

Новый год девочка встретит в кругу семьи - в Ингушетии ее ждут бабушка и братья.