В Гидрометцентре рассказали, где в России скоро резко потеплеет

В Гидрометцентре назвали регионы, которые станут самыми теплыми в России на предстоящей неделе. Лидерами рейтинга стали Красноярский край и юг Западной Сибири.

В первом экстремальные морозы с температурой в минус 48 градусов сменятся потеплением сразу на 20 пунктов, а во втором температура встанет на отметке в «ноль».

В частности, речь идет о таких городах, как Новосибирск, Барнаул и Омск. По прогнозам, в них температура в течение недели достигнет ноля ночью и поднимется выше нулевой отметки днем. Отмечается, что резкие скачки температуры характерны для декабря.