Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде: видео

Один человек погиб и около 20 получили ранения в результате аварии на скоростной трассе недалеко от Кингстона в Канаде. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По информации CBC, на шоссе столкнулись не менее 40 автомобилей. Причиной этому стали плохие погодные условия – за сутки в городе выпало около 15 сантиметров снега.

В связи с аварией временно закрыто шоссе, автомобили эвакуируют.